بالدليل .. روسيا تكشف أن الولايات المتحدة بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة

جهينة نيوز:

ضمن كلمة المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة للمجلس عقدت بطلب أمريكي للاعتراف بغوايدو رئيساً لفينزويلا و في خضم كشف النفاق الأمريكي قال نيبينزيا مخاطباً الادارة الامريكية: "تدعون و تحثّون على تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفينزويلي اعيد للاذهان ان المساعدات الانسانية تحتاج اليها الولايات المتحدة نفسها و حتى الآن لم يتم معالحة تداعيات الاعصار ماريا التي طالت بعض المناطق في الولايات الامريكية منذ سنتين حيث لاتزال 200 الف اسرة امريكية تعيش بلا منازل و قدرت الاضرار من 45 الى 90 مليار دولار"

و أضاف نيبينزيا : "و لكن السيد مادورو العام 2014 اعلن عن برنامج تقديم مساعدات لبورتريكو لمعالجة تداعيات و نتائج الاعصار ماريا في بورتريكو و في نهاية المطاف فينزويلا قدمت المساعدات عبر الهيئات الاممية".

و أكد المندوب الروسي على أن موسكو، شأنها شأن كاراكاس، لا تنفي أن الوضع الإنساني في فنزويلا "ليس مثاليا على الإطلاق"، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع كاراكاس على إصلاح هذا الوضع. وأكد أن روسيا تدعو إلى ضمان أن يتم تقديم مساعدات إنسانية لفنزويلا بعيدا عن أي تحيز سياسي

و يذكر أن الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن لتدعوه للإعتراف بغوايدو رئيساً لفينزويلا و قد عارضت روسيا المشروع الامريكي و قال مندوب روسيا الوضع في فنزويلا لا يهدد السلام والأمن في العالم. في المقابل، هناك أطراف فاعلة خارجية تهدد السلام والأمن في فنزويلا نفسها بشكل مباشر". و إنتقد المندوب الروسي قيام واشنطن بمصادرة أكثر من 30 مليار دولار من الأموال الفينزويلية و فرض عقوبات على الشعب الفينزويلي.

وكالات