ايران تعلن استعدادها لدعم فنزويلا لتجاوز الاوضاع السياسية الراهنة

جهينة نيوز:

اعلن مساعد وزير الخارجية مدير عام شؤون اميركا اللاتينية في الخارجية الايرانية محسن بهاروند استعداد ايران لدعم فنزويلا لتجاوز الاوضاع السياسية الراهنة ومواجهة التدخلات غير القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء بهاروند مع وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا، حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتاكيد على تعزيز العلاقات في مجالات سياسية واقتصادية جديدة.

وفي اللقاء اعلن الوفد الايراني استعداد طهران لدعم فنزويلا لتجاوز الاوضاع السياسية الراهنة ومواجهة التدخلات الاجنبية غير القانونية في شؤونها.

واستهجن الجانبان السلوكيات الاميركية العدائية واللاقانونية ومن ضمنها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى واعتبرا انها محكومة بالفشل.

وخلال اللقاء وجه وزير الخارجية الفنزويلي الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية لدعمها للحكومة والشعب الفنزويلي.

وكان مساعد الخارجية الايرانية قد التقى ايضا خلال زيارته الجارية مساعد رئيس الجمهورية ووزير التخطيط ووزير الطرق والمواصلات.

ويرافق بهاروند خلال الزيارة وفد يضم خبراء ومختصين في مختلف المجالات ومنها الدفاعية.

وكانت الخارجية الايرانية قد اجرت خلال الفترة الاخيرة مشاورات مع الكثير من دول العالم المستقلة لتنسيق الجهود وتطوير التعاون بين الدول الصديقة والمتفقة في الراي لدعم فنزويلا.