بوتين: لدينا خلافات مع واشنطن بما يتعلق بحل الأزمة في سورية

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود خلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع العديد من القضايا والأزمات ولا سيما الأزمة في سورية مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية العمل معا في بعض المسائل.

وقال بوتين خلال مشاركته في أعمال المنتدى الدولي “أركتيكا.. منطقة للحوار” اليوم في بطرسبورغ “بغض النظر على سبيل المثال عن الطريقة التي نتعامل بها بشكل مختلف مع حل الأزمة في سورية إلا أنه لا يزال لدينا تعاون هناك كما لدينا قضايا مشتركة في القطب الشمالي حيث للولايات المتحدة مصالح كثيرة هناك ولدينا العديد من المشكلات المرتبطة بتغير المناخ”.

وأضاف بوتين “لدينا اليوم العديد من الاختلافات حول القضايا الدولية وحول حل بعض الأزمات ولكن لدينا أيضا بعض عناصر التعاون.. والرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يرفض دعوة لمناقشة مسألة الانبعاثات المرتبطة باتفاقية باريس”.

وكان ترامب أعلن في حزيران 2017 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ الذي وقع عليه سلفه باراك أوباما.

وتلزم المعاهدة الدول الـ 197 الموقعة عليها عام 2015 في باريس باحتواء معدل الاحتباس الحراري وجعل ارتفاع حرارة الأرض لا تزيد على درجتين مئويتين عما كانت عليه في فترة الثورة الصناعية.