كاسترو: لا نخشى ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا

جهينة نيوز:

ندد زعيم الحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو اليوم بضغوط الولايات المتحدة الامريكية على كوبا و فنزويلا مؤكدا أن بلاده لا تخشى هذه الضغوط.

ونقلت رويترز عن كاسترو قوله أمام الجمعية الوطنية التي اجتمعت لسن دستور جديد في البلاد: “لن نتخلى عن أي من مبادئنا ونرفض كل أشكال الابتزاز وزيادة الحرب الاقتصادية وتعزيز الحصار”.

وكانت كوبا أعلنت الأربعاء الماضي إدانتها الأعمال العدائية ضد فنزويلا والتي تسعى من خلالها واشنطن وحلفاؤها لإسقاط الحكومة الشرعية للرئيس نيكولاس مادورو والثورة البوليفارية كما رفضت إجراءات القرصنة الاقتصادية الجديدة التي تعتمدها واشنطن لإلحاق الضرر بفنزويلا ونهب مواردها.