فريق علمي دولي ينشر أول صورة لثقب أسود

جهينة نيوز:

أعلن فريق علمي دولي اليوم تحقيق إنجاز في مجال الفيزياء الفلكية بالتقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب ما يتيح فرصة لفهم أفضل لهذه الثقوب التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

وذكرت رويترز أن هذا البحث أجراه مشروع “إيفنت هورايزون تليسكوب” وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.

وتمت إذاعة الخبر بشكل متزامن في مؤتمرات صحفية في واشنطن وبروكسل وسانتياغو وشنغهاي.