بعد تحطم "F-35" يابانية.. بريطانيا تعيد النظر بشأن 17 مقاتلة لديها من هذا الطراز

الأربعاء, 10 نيسان 2019 الساعة 19:43 | سياسة, عالمي

بعد تحطم

جهينة نيوز:

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن الوزارة على اتصال دائم مع المسؤولين الأمريكيين وتنوي مراجعة وضع مقاتلاتها "إف-35" على خلفية تحطم مقاتلة "إف-35" اليابانية بالمحيط الهادئ.

وقال المصدر: "يعد الأمن مسألة ذات أهمية كبيرة وبرنامج "إف-35" يثير التحفظ. وسنواصل متابعة الوضع مع ظهور معلومات إضافية".

وأعلنت بريطانيا في يناير الماضي أنها تخطط بالمجمل لشراء 138 مقاتلة "إف-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"وأشارت إلى أن 17 مقاتلة "إف-35 بي" التي في حوزتها جاهزة للإقلاع من الأرض للقيام بأولى العمليات القتالية.

وأكد وزير الدفاع الياباني، تاكيشي ايفايا، في وقت سابق من هذا اليوم، تحطم مقاتلة "إف-35 أي" تابعة لسلاح الجو الياباني اختفت أمس الثلاثاء عن شاشات الرادارات.


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