فضيحة من العيار الثقيل لأقوى مقاتلة شبح أمريكية - فيديو

جهينة نيوز:

نشر فيديو على موقع "يوتيوب"، يظهر معركة تدريبية بين المقاتلة الفرنسية رافال والمقاتلة الأمريكية F-22 رابتور الشبحية التي لم يتم تصديرها لأي بلد و تعتبر الأقوى لدى القوات الامريكية، يؤكد إمكانية إسقاط الأمريكية علماً بأنها ليست المرة الأولى.

ورغم أن الطائرة الأمريكية من الجيل الخامس و شبحية، والفرنسية من الجيل الرابع، إلا أن الأخيرة استطاعت وضعها في مرمى النيران وضمنت إمكانية إسقاطها بكل سهولة خلال أقل من دقيقة.

ويظهر سجل المعركة من وجهة نظر مجمع الرؤية والملاحة للمقاتلة رافال، حيث ارتكب الطيار الأمريكي عدة أخطاء، سمح لخصمه باتخاذ موقف مناسب للهجوم، ولو كانت المعركة حقيقية لانتهت بتدمير F-22، لأنه في 45 ثانية أتيحت لرافال الفرصة مرتين لضرب المقاتلة الأمريكية بالصواريخ.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيديو يؤكد رأي الخبراء بأن لدى المقاتلات الشبح الأمريكية بعض العيوب في مناورة القتال، حيث يعتمد سلاح الجو الأمريكي في تكتيكاته على تدمير العدو من مسافات بعيدة تحت الغطاء، لكن عندما يتعلق الأمر بالقتال على مسافة قصيرة فإنهم يتجنبون المعركة.

و يذكر أنها ليست الفضيحة الأولى للطائرة فخلال تدريبات جرت في الإمارات كذلك وضعت في مرمى النيران و في شمال سورية تمكنت سو-35 روسية من وضعها في مرمى النيران بشكل فاجأ المقاتلة الامريكية التي كانت تزعج طائرة هجومية روسية طراز سو-25.