السيد نصر الله : الإدارة الاميركية هي ارهابية عقلية وثقافة وممارسة

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن السيد حسن نصر الله أن القرار الأمريكي الذي يصنف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب رد فعل طبيعي على الهزيمة والخيبة في المنطقة.

و سماحة السيد حسن نصرالله في الإحتفال الذي تقيمه مؤسسة جرحى المقاومة بمناسبة يوم الجريح المقاوم مخاطباً الجرجى :" انتم اليوم تجددون معنى أن دماءكم ، وجراحكم وآلامكم وصبر وتحمل أهلكم هو الذي يقدم للبنان هذا الأمن و الاستقرار والمقاومة", مشدداً أنه لا يحق للشياطين الأمريكيين أن يمنوا علينا بالاستقرار والأمن والسلام، وهم الذين دعموا دائمَاً العدو".

و أضاف السيد نصر الله اليوم نشهد على شاهد جديد من قمة الوقاحة الاميركية ، انه هو الارهابي واساس الارهاب ثم يصنف المقاومة الشريفة بالإرهاب, مضيفاً أن يأتوا الى مؤسسة عسكرية كالحرس الثوري في إيران في دولة معترف بها في العالم ويصنف هذه المنظمة بالارهابية هذه سابقة.

و عن موقف حزب الله قال سماحته: نحن ندين ونستنكر ونقبح القرار بشأن الحرس الثوري ونعلن بكل وضوح وقوفنا الى جانب اخواننا في الحرس الثوري ، ونعلن الاعتراف بفضلهم الكبير والعظيم في الدفاع عن الاسلام والأمة وشعوب المنطقة .

من واجبنا ان نقف مع الحرس الثوري والى جانبهم ، واليوم عندما نرى ترامب يضع الحرس على لائحة الإرهاب أرى أن هذه الخطوة طبيعية وهو رد فعل على الهزيمة والخيبة .

و قال سماحته: اليوم لا نشعر اننا ضعاف هذا دليل أن الحرس الثوري قوي هذا ليس دليل ضعف.

و أضاف السيد نصر

الله: الاميركي بعد أن وضعنا على لائحة الارهاب سيصل الى القوة المركزية الذي يمثلها الحرس الثوري وهذا يعبر عن خيبته

و أكد السيد نصر الله : نحن حتى الآن امام لوائح الارهاب نكتفي بالادانة شد الاحزمة وادارة الوضع لكن هذا لا يعني اننا لا نملك أوراق قوة ولكن ما زلنا نتعاطى أن الاميركي يقوم برد فعل للحد من انتصاراتنا وتقدمنا وهذه ليست سياسة دائمة .

و أضاف سماحته: عندما يشعر اي فصيل او حركة مقاومة ان هناك وضع خطير يتهدد قضايانا من قال اننا سنكتفي فقط بالادانة من حقنا الطبيعي بل واجبنا ان نواجه كل اؤلئك الذين يمكن ان يهددوا شعوبنا وانجازاتنا ومقاومينا ومجاهدينا , مؤكداً أن الميدان ليس خالياً وهذا هو ماضينا وحاضرنا ووقائعنا ومقاومتنا وثباتنا وتضحياتنا.

يتبع ..