كتاب فرنسي يفضح تمويل المشيخة للإرهابيين في أوروبا

جهينة نيوز:

كشف كتاب جديد يحمل عنوان “أوراق قطر” عمليات التمويل التي تقوم بها مشيخة قطر للتنظيمات والكيانات الإرهابية في أنحاء أوروبا تحت ستار المساعدات الإنسانية.

ويوثق الكتاب الذي أعده الصحفيان الاستقصائيان الفرنسيان كريستيان تشينو وجورج مالبرونو ونشر موقع سويس انفو السويسري مقتطفات منه تغلغل مشيخة قطر في القارة العجوز وانفاقها 71 مليون يورو على الأقل لدعم كيانات إرهابية يرتبط معظمها بتنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي حيث تتولى مؤسسة “قطر الخيرية” عمليات دفع الأموال لهذه الكيانات المتطرفة تحت غطاء الاعمال الخيرية المزعومة وتمويل المساجد والمراكز الدينية.

ومن المعلومات الخطيرة التي كشفها الكتاب تمويل المشيخة الخليجية تحت ستار جمعية “قطر الخيرية” 140 مؤسسة تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في أنحاء القارة العجوز وتمويل مشاريع كثيرة تتصل بالتنظيم في ست دول اوروبية بينها فرنسا وايطاليا وسويسرا.

كما رصد الكتاب تمويل “قطر الخيرية” لمشروعات في سويسرا التي بلغت نحو 6ر3 ملايين يورو ضختها المشيخة في خمسة مشاريع مختلفة في سويسرا بينها مراكز في “بيرلي” و “لا شو دو فون” و “بيان” و “لوغانو”.

فضيحة أيكشفها كتاب “أوراق قطر” بطلها طارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي الذي يحصل على راتب شهري بنحو 35 ألف يورو شهريا من مؤسسة “قطر الخيرية” مقابل نشر فكر التنظيم في أوروبا.

ومن بين عملاء المشيخة الذين كشف الكتاب النقاب عنهم الثنائي محمد ونادية كرموس اللذان لهما دور كبير في الاستثمارات القطرية في سويسرا عن طريق متحف في “لا شو دو فون” حيث تلقيا من المشيخة الخليجية بين عامي 2011 حتى 2013 نحو مليون و394 ألف فرنك سويسري عبر 7 تحويلات بنكية من مؤسسة “قطر الخيرية”.

ودأب النظام القطري على دعم التنظيمات الإرهابية في العديد من الدول العربية ولا سيما في سورية والعراق وساهم بشكل كبير في تمويلها وتسليحها ودعمها والترويج لها إعلاميا عبر القنوات التي تسهم في سفك دماء الأبرياء كما دعم “الإخوان المسلمين” الإرهابي في مصر الذي ارتكب جرائم عديدة بحق الشعب المصري.