عودة دفعة جديدة من المهجرين قادمين من الأردن إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب

جهينة نيوز:

عادت اليوم دفعة جديدة من المهجرين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب جابر الحدودي إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأمنت الجهات المعنية في درعا الخدمات الرئيسية لضمان عودتهم إلى بلداتهم وقراهم من حافلات وشاحنات لنقلهم مع أمتعتهم.

و أشار رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور إلى أن الجهات المعنية أمنت كل الوسائل لإيصال العائدين إلى مدنهم وقراهم وآليات لحمل الأمتعة وتخليص كل إجراءات العبور من جوازات سفر وتذاكر مرور بالسرعة الممكنة، مبيناً أن عدد العائدين منذ افتتاح المعبر حتى تاريخه بموجب تذاكر مرور بلغ 18 ألفاً.

وأعرب علاء محمد العائد إلى صيدا بمحافظة درعا عن فرحته بالعودة إلى سورية وهذا ما أكده هنادي الحجي العائد إلى الشيخ خضر بحلب.

الطفلان أحمد وآمنة العائدان إلى مدينة الطبقة بالرقة وجها الشكر للجيش العربي السوري الذي خلصهم من الإرهاب وأسهم في عودتهم الآمنة إلى مدينتهم، مؤكدين أنهما سيواصلان تحصيلهما العلمي ويعودان إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع لسنوات.

سعيد مزعل عائد إلى سحم الجولان بدرعا لفت إلى التسهيلات المريحة في معبر نصيب، داعيا كل المهجرين إلى العودة لحضن الوطن.

وعبر كل من يسرى حراكي العائدة إلى أم ولد ويوسف أسعد إلى الغارية الغربية بدرعا عن فرحتهما بالعودة بعد سنوات طويلة من التهجير بمخيمات اللجوء في الأردن.

وعاد يوم أمس الثلاثاء عدد من الأسر السورية المهجرة بفعل الإرهاب قادمة من مخيمات اللجوء في الأراضي الأردنية إلى سورية عبر معبر نصيب-جابر الحدودي إلى قراها وبلداتها التي حررها الجيش من الإرهاب.