الكشف عن فوائد جديدة للثوم تتعلق بالذاكرة

جهينة نيوز:

كشف علماء أمريكيون أن تناول الثوم الخام غير المطبوخ يمكن أن يساعد في منع فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر والذي يعاني منه مرضى الزهايمر والشلل الرعاشي.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن دراسة علمية قدمت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الفيزيولوجية الأمريكية لعام 2019 في أورلاندو قولها إن “المركب الطبيعي الموجود في الثوم واسمه كبريتيد الأليل يحسن ويستعيد تريليونات الكائنات الحية الدقيقة المعروفة أيضا باسم الميكروبات المعوية الدقيقة في الأمعاء”.

وقال الدكتور جيوترمايا بهيرا من جامعة لويزفيل في كنتاكي “تشير النتائج أيضا إلى أن تناول الثوم يحسن الصحة المعرفية لدى كبار السن”.

ويأمل العلماء أن تؤدي الدراسات المستمرة حول الثوم إلى محاربة التليف الكيسي غير القابل للشفاء والجروح المزمنة لدى مرضى السكري أيضا.