الرئيس العراقي يدعو روسيا للمشاركة في إعادة الإعمار والاستثمار

جهينة نيوز

دعا الرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، روسيا للمشاركة في إعادة الإعمار والاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وجاء في نص البيان الصادر عن الرئاسة العراقية: "دعا فخامة الرئيس العراقي برهم صالح الجانب الروسي إلى المشاركة بفعالية في إعادة إعمار العراق والاستثمار في قطاعي النفط والغاز والطاقة".

وأشار صالح خلال اللقاء إلى اهتمام العراق بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الروسي على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وشدد على الحاجة إلى بذل جهود إقليمية ودولية متضافرة في مكافحة التطرف والإرهاب، وكذلك زيادة التعاون لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.