بي إم دبليو تستدعي أكثر من 121 ألف سيارة في الصين بسبب؟

الأربعاء, 10 نيسان 2019 الساعة 13:34 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

بي إم دبليو تستدعي أكثر من 121 ألف سيارة في الصين بسبب؟

جهينة نيوز

بدأت شركة السيارات الألمانية بي ام دبليو باستدعاء أكثر من 121 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلة كهربائية قد تؤدي إلى خلل في الوحدة الالكترونية للسيارات.

ونقلت شينخوا عن مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق قولها اليوم إن “عملية الاستدعاء تشمل سيارات من طرز 318 أي و320 أي و325 أي وإكس1 أنتجت بين عامي 2009 و2011”.

وبينت المصلحة أنه نظرا للتصميم الخاطئ قد تتآكل موصلات الأسلاك في صندوق الصمامات الأمامي بمرور الوقت وتؤدي إلى ضعف التوصيل ما قد يجعله غير قادر على تشغيل السيارة أو يؤدي إلى خلل في الوحدة الالكترونية وسيكون بالتالي من الصعب السيطرة على السيارة الأمر الذي يشكل خطرا على السلامة.

وستقوم الشركة باستبدال الأجزاء المعيبة لمالكي السيارات المتضررين مجانا.


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