ثلاثة تفجيرات على الحدود السورية العراقية

جهينة نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل، وقوع ثلاثة تفجيرات في قضاء القائم غربي العراق، بمحاذاة الحدود السورية.

وأفادت الخلية في بيان نقلته سبوتنيك، اليوم، بأن ثلاث عبوات انفجرت في قضاء القائم، غربي البلاد.

وبينت الخلية أن العبوة الأولى كانت لاصقة وضعت تحت عجلة أسفرت عن أضرار مادية فقط، والعبوتين الناسفتين الأخريين، انفجرت الأولى داخل عمارة بالقرب من سوق الذهب ولم تسفر عن إصابات، والثانية وضعت داخل حاوية للنفايات في مدخل العمارة ذاتها أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات تستهدف المدنيين وعناصر الأمنية في مناطق متفرقة منها، تسفر في بعض الأحيان عن سقوط قتلى وجرحى.

وتمكنت قوة من الحشد العشائري العراقي، ليل الاثنين الماضي، من قتل مجموعة إرهابيين بينهم انتحاري، غرب محافظة الأنبار، غربي البلاد، بمحاذاة الحدود السعودية.