إيران تتحدى أمريكا اقتصاديا وماليا وصناعيا وبشكل خاص في قطاع السيارات

جهينة نيوز

قال وزیر الصناعة والتجارة والمناجم الإیراني، رضا رحماني، إن إنتاج بلاده من السیارات قفز إلى 4 آلاف سیارة یومیا، خلال الشهر الأخیر من العام الإیراني الماضي، (مارس/آذار 2019).

وأضاف الوزیرفي تصریح له خلال ملتقي لشركات صناعة قطع غیار السیارات، عقد مساء الثلاثاء، أنه في منتصف العام الإیراني الماضي، المنتهي في 20 مارس/آذار 2019، انخفض إنتاج شركة سایبا لصناعة السيارات بمقدار 400 سیارة يوميا، كما تراجعت شركة إیران خودرو بمقدار 800 سیارة یومیا.

وتابع وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "في ضوء الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل وزارة الصناعة، فقد ارتفع الإنتاج 4 أضعاف لیبلغ أكثر من 4 آلاف سیارة یومیا، خلال الشهر الأخیر من العام الإیراني الماضي".

ولفت الوزير إلى "تسمیة العام الإیراني الجاري من قبل قائد الثورة الإسلامیة علي خامنئي بعام ازدهار الإنتاج".

وقال رحماني إن خطة الوزارة تتضمن تعزیز الإنتاج الداخلی ومن ضمنه قطع غیار السیارات.

وأوضح الوزير بأن الخطة المرسومة للعام 2021 تتضمن بلوغ إنتاج 3 ملایین سیارة، وتصدیر ملیون سیارة منه سنویا.

وقال رحماني، إن هذه الزيادة في الإنتاج، لها أثران، الأول هو زيادة قدرات صانعي السيارات في تلبية التزاماتهم السابقة، إذ يمكن أن يحصل الأفراد الذين قاموا بشراء مقدم، على سياراتهم بشكل أسرع، والثاني أن زيادة الإنتاج تعمل على تعديل أسعار السيارات في الظروف الراهنة.

وتتحدى إيران بهذه الخطة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية، ومن بينها قطاع السيارات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وفي تصريحات سابقة قال مدير عام شركة "سايبا" لصناعة السيارات في إيران إن "ما يستهدفه ترامب بخروجه من الاتفاق النووي هو حظر صناعات السيارات في إيران التي يعمل بها أكثر من مليون و100 ألف شخص وبعبارة أخري فإن ترامب يستهدف العمل والأيدي العاملة في إيران".