إليسا تصدم متابعيها بصورة من كليب "كرهني"

جهينة نيوز

صدمت المطربة اللبنانية إليسا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة من الفيديو كليب الجديد والذي يطرح قريبا.

وتظهر إليسا في صورة مع رجل داخل السرير، وهي تعطي ظهرها للمشاهد.

وقالت إليسا على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: "نظرة خاطفة من كليب كرهني، نعمل على المونتاج، وقريبا يتم طرحه".

ونشرت إليسا من قبل صورا من الفيديو كليب، مع نفس الموديل.

ونشرت أيضا فيديو قصيرا من الكليب المقرر طرحه خلال أيام.

كانت إليسا قد أثارت ضجة في السعودية، بعد تعرضها لموقف محرج عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي" خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "إليسا قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والاحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحیة لشخص يدعى ماھر قهوجي، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عالیا على الھفوة باسم العائلة.