30 ألف "مسرح" سيحصل على راتب شهري 35 ألف ليرة بدءاً من أيار القادم!

جهينة نيوز

نفى المدير العام المكلف بتسيير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن يكون لمنح المكافآت الشهرية للمقبولين ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين أي تأثير في البرامج الأخرى التي يمولها الصندوق وهي برامج تمكين الريف السوري أو القروض التي يمولها الصندوق.

وبين العرنجي لـ«الوطن» أن المكافآت ستمنح من حساب الصندوق الذي يبلغ 10 مليارات ليرة، موضحاً أن الحساب يكفي لمنح المكافآت حتى نهاية العام نظراً لأن منحها سيبدأ من الشهر الخامس، منوهاً بأن المشاريع الأخرى التي يقدمها الصندوق والقروض التي يمولها لا تتجاوز قيمتها ملياري ليرة.

وفي السياق كشف العرنجي أن عدد المتقدمين على برنامج دعم وتمكين المسرحين بلغ 30181 متقدماً حتى بداية الشهر الحالي، مبيناً أن عدد المتقدمين في الإدارة المركزية 3368 متقدماً وفي دمشق وريفها بلغ 4650 متقدماً وفي حلب 5804 متقدمين وفي اللاذقية 4165 متقدماً وفي طرطوس 4837 متقدماً وفي حماة 2585 متقدماً وفي حمص 2762 متقدماً و495 من السويداء و274 من درعا و159 متقدماً من القنيطرة، مشيراً إلى أن الكتلة المالية للمكافآت الشهرية للمتقدمين في حال قبولهم تصل إلى 12 مليار ليرة، مؤكداً جاهزية الكتلة، منوهاً بأنه في حال وجود نقص يمكن التقدم بطلب للحصول على المزيد من التمويل.

وكشف العرنجي عن إدخال 12197 استمارة مسجلة في البرنامج في قوائم إلكترونية وورقية وإحالتها على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومركز الموارد البشرية للتأكد من تحقق الشروط، موضحاً أن هذه الشروط تتمثل في أن المسرح غير عامل في الدولة وغير مشترك في التأمينات الاجتماعية، ثم تدقيقها في وزارة الدفاع لجهة عدد سنوات خدمة العلم، مبيناً أن الاستمارات أرسلت على ثلاث دفعات.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع تستغرق 15 يوماً للتدقيق في الاستمارات، ثم إعادة إرسالها للصندوق لرفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاستصدار قرار من وزير المالية بإحداث بند، لافتاً إلى أنه وعند إصدار قرار الصرف يمكن تحويل المبلغ المالي بشكل شهري إلى المؤسسة العامة للبريد وليس كامل المبلغ، منوهاً بأن التحويل للبريد سيكون من حساب الصندوق لحساب المصرف المركزي، موضحاً أن بعض المبالغ المالية ستحول بشكل عيني.

وأكد العرنجي أن الدفعة الأولى من المكافآت ستصرف قبل نهاية شهر نيسان الحالي أو مع بداية أيار كأقصى حد، منوهاً بأن المسرح المستفيد سيحصل على المكافأة مدة 12 شهراً من تاريخ حصوله على أول مكافأة شهرية وليس من تاريخ صدور البرنامج، كاشفاً عن إرسال من 2000 إلى 4000 استمارة بداية الشهر الحالي، حسب جهوزية الاستمارات نظراً لكونهم بحاجة للمراجعة والتدقيق.

وأوضح العرنجي أن تسجيل الاستمارات يكون ورقياً ثم إدخالها إلكترونياً رغم أن الكوادر محدودة، مبيناً أن الكادر نفسه الذي يعمل وقتاً إضافياً وخلال أيام العطل هو من يقوم بعملية الإدخال الإلكترونية ما يشكل ضغطا على الكوادر، وخاصة أن متوسط عدد المتقدمين من الممكن أن يصل في اليوم الواحد إلى 500 أو 700 متقدم.

وبين العرنجي أن الاثنتي عشرة استمارة المرسلة لم تتضمن إلا 14 اسماً رفضوا ضمن البرنامج لكونهم مسجلين في التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن معظم المتقدمين سيكونون مقبولين ومستحقين، لافتاً إلى أن الأسماء التي ستعود بالرفض من وزارة الدفاع ستكون قليلة، نظراً لأن أغلبية المتقدمين وصلت سنوات خدمتهم لـ7 أو 8 سنوات أو أتموا خمس سنوات.