الأمير هاري وميغان يدخلان موسوعة "غينيس" من هذا الباب!؟

جهينة نيوز

أطلق الأمير هاري ودوقة ساكس ميغان ماركل، حسابهما الرسمي الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" والذي حمل اسم "sussexroyal" في 2 أبريل/نيسان.

ويبدو الأمر للوهلة الأولى طبيعيا، إلا أنه وبعد مرور 6 ساعات من إطلاق الحساب، أي بحدود التاسعة مساء وصل عدد المتابعين لمليون شخص.

وبحسب صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن هذا يعني بأنهما حطما الرقم القياسي في الحصول على أسرع حساب يصل متابعوه لمليون شخص في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وارتفع الرقم إلى 1.8 مليون متابع في صباح 3 أبريل/نيسان وتحديدا عند الساعة الرابعة صباحا.

وكان الثنائي قد كتبا في أول منشور على الصفحة الخاصة بهما: "نتطلع من خلال الحساب لمشاركة العمل الذي يحفزنا، والقضايا التي ندعمها، وبياناتنا المهمة، كما أنه فرصة لتسليطنا الضوء على القضايا الرئيسية".

يذكر بأن أسرع حساب مسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لوصوله إلى المليون متابع على "إنستغرام"، كان من نصيب نجم البوب كانغ دانييل في 2 يناير/كانون الثاني من هذا العام، حيث وصل إلى مليون متابع في غضون 11 ساعة و36 دقيقة.