فوز سهل لليفربول بثنائية نظيفة على بورتو

جهينة نيوز

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، مساء امس الثلاثاء من حصد فوز سهل على بورتو البرتغالي، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح نابي كيتا التسجيل لصالح ليفربول بعد مرور 5 دقائق فقط على انطلاق المباراة، فيما أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 26، في لقاء شهد إهدار محمد صلاح أكثر من فرصة تهديف سهلة.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره البرتغالي في لقاء الإياب، يوم 17 أبريل/نيسان الجاري.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف، لضمان التأهل إلى الأربعة الكبار في دوري أبطال أوروبا.