أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود اليوم4/10: مواهبك عديدة، رقيق، قيادي، تحب الاجتماعات، صامت، تحب السفر والغربة، تحب الاختلاط بالناس، الحب عندك اخلاص وتضحية، تميل للرومنسية، سنة ظهور اجتماعي قوي مشاريع ارتباط أرباح احذر من يسيء الك معاملات وأوراق قانونية، سفر مع الأصدقاء حضور أفراح، في فترة الربيع عمل جديد هدية غير متوقعة من خلال سفرة او قضية قانونية تغيير على مستوى فكري الحظ الك.

برج الحمل: تمتلك مخزون من الطاقة والحماس ترغب بالسفر واستقبال زوار تروج لفكرة جديدة تسمع اراء الأصدقاء اغتنم الفرص وحاول ارضاء محبينك نهار ايجابي لقاءات واتصالات جيران واخوة.

برج الثور: حسابات كثيرة على صعيد مالي مكاسب مالية ومدفوعات، تفاوض في أمر يخص عملك الاجواء تمنحك الثقة تمتلك رغبة بانجاز اعمالك بدون ارباك وخوف وسع رؤيتك بكافة الامور خاصة مستقبلية منها تتمكن من مطالبة بحق الك، للبعض مكسب مالي او هدية او استرداد دين او خبر معنوي.

برج الجوزاء: القمر ببرجك نهار ايجابي يلائمك العمل الجديد طاقة كبيرة تبث فيك روح التفاؤل والسعادة والنشاط وخاصة مع الاصدقاء تكسر حواجز الروتين وتحافظ على ازدهارك معنوي لا تبتعد عن مسارك الاساسي قد تضطر للتأقلم مع الوضع بطريقة خاصة للبعض مسيطر وتحسم أمر وتغير بشكلك.

برج السرطان: فترة لاتخلو من ازعاجات ومضايقات لا تنجذب وراء السلبيات ولا تتطرف وتتخطى حدودك خذ الأمور ببساطة بدون نوايا سيئة ولا تقدم على خطوة جديدة الوقت ليس المثالي انتبه من حسد أو تقع بفخ الشعور و كلمات منمقة، للبعض مشكلات بخصوص نسيان وضياع الاغراض.

برج الأسد: استفد من نشاطك الاجتماعي تلتقي مع الاصدقاء تسمع اخبار كثيرة الاجواء تلائمك لطرح نقاشات تخص مواضيع هامة على صعيد عمل ومعرفة جديدة تجني راحة لا مثيل لها دعوة لحفلة ولقاءات الك.

برج العذراء: لا يفوتك شيء تتوقف على نقطة معينة وتفتعل مشكلة حاول تشرح وجهة نظرك وانجز عملك فقط لا تحاول ارضاء الاخرين، انتبه على اعمالك ولا تقارن وترد بسرعة على نقاشات بدون جدوى حافظ على سمعتك بالتعامل مع الغرباء والسلطة.

برج الميزان: حضورك وحديثك اللبق يدفعك لتفكير في سفر وتستعد لمرحلة ترميم احداث سابقة مزعجة نوعا ما توسع دائرة اعمالك تزداد شعبيتك وتؤكد عليها يوم مليء بالحيوية معرفة واصدقاء جدد احتمال تدخل بمشروع او تحصل على فرصة قد تنكشف بعض القضايا حول امور غطتها الاوهام وكانت مزيفة بالسابق، تنشط بمقابلات و لقاءات.

برج العقرب: الاجواء تتحسن للافضل وتشعر بحاجة للبقاء وحدك وتلتقي باشخاص يقفون الى جانبك في انجاز مشروع انتبه من العودة بالتفكير إلى الماضي قد يسببلك حزن وكآبة لا تعاند وفكر بعقلك ولا تقحم نفسك بالنار فرصة مال فاتورة استحقاق للبعض.

برج القوس: لا تستاء من العرقلات البسيطة اهتم اكثر برأي المقربين وأفصل بين شؤونك العائلية والعواطف لا تعارض آراء الشركاء اختر الطريقة الاسلم الك ولا تعاتب وتعطي أحكام عشوائية قد يتكاتف البعض ضدك الافضل الك تحمي مصالحك.

برج الجدي: صامت قليل الكلام تشعر ببعض الكسل حاول تنظم وقتك وتبدأ نهارك بنشاط قد يطرأ عبء جديد يعتمد على تأخيرك وازن اعمالك لتصل إلى نتيجة مطلوبة تخاف المرض انتبه على صحتك وركز على اعمالك.

برج الدلو: يقترب الحظ منك يوم مناسب لتقوم بعمل مناسب مشاريع ومجالات ثقافية فنية عملية تؤدي خدمة بمجال عملك اتصالات واسعة وتغير تكون متألق حتى لا تصد الشريك انتبه على مصروفك وحساباتك بصورة عامة الحظ معك وصوتك مسموع تهتم بأحد الأولاد.

برج الحوت: نهار ايجابي تهتم بشؤون البيت قد تخطأ بتقدير بعض الامور لا تتصرف بطريقة متهورة وتتوتر قد تفقد تركيزك خليك هادئ حتى تصيب هدفك ولا تيأس أمورك العاطفية على مايرام الزهرة عندك حظوظك في الأمور البيتية والشخصية الك.