كيان الإحتلال الاسرائيلي .. نتنياهو وغانتس يعلنان الفوز

جهينة نيوز:

أفادت وسائل اعلام العدو، مساء اليوم، بانتهاء الانتخابات في كيان الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق جميع صناديق الاقتراع والبدء بفرز الأصوات.

و تناقلت وسائل إعلام العدو تقارير متضاربة عن النتائج و أبرزها:

بحسب القناة 12: 60 مقعدًا لليمين والأحزاب الحريدية، و60 مقعدًا للوسط يسار والأحزاب العربية.

بحسب "كان": 64 مقعدًا لليمين والأحزاب الحريدية، و56 للوسط يسار والأحزاب العربية.

بحسب القناة 13: 66 لليمين والأحزاب الحريدية، و54 للوسط ويسار والأحزاب العربية.

وفي أول تعليق له بعد صدور نتائج الاستطلاعات، أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "التكتل اليميني بقيادة "الليكود" حقق فوزا مبينا. وقال انه سيشرع في تشكيل حكومة يمينية مع شركائه مساء اليوم".

بدوره، أعلن تحالف "الأزرق والأبيض" هو الآخر عن فوزه في الانتخابات. وقال زعيما التحالف بيني غانتس ويائير لابيد: "لقد فزنا! والمجتمع الإسرائيلي قال كلمته!".