اختفاء مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة لليابان فوق الهادئ

الثلاثاء, 9 نيسان 2019 الساعة 23:25 | سياسة, عالمي

اختفاء مقاتلة من طراز

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام يابانية باختفاء مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة لسلاح الجو الياباني من شاشات الرادار أثناء قيامها بتحليق تدريبي فوق المحيط الهادئ.

وكتبت صحيفة "Asahi Shimbun" اليابانية أن المقاتلة من طراز "إف-35 أي" اختفت من شاشات الرادارات في الساعة 7:30 مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن المقاتلة أقلعت إلى جانب عدة مقاتلات أخرى من قاعدة ميساوا الجوية الواقعة على بعد 135 كيلومترا شمال شرق مدينة ميساوا للقيام بتحليق تدريبي ليلي عادي قبل ساعة ونصف ساعة من الاختفاء.

ويعتقد أن طيارا واحدا كان على متن هذه المقاتلة أمريكية الصنع الحديثة للغاية.

RT


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