بومبيو يريد إحتلال سورية بقوات آوروبية و يهدد مصر إذا إقتنت هذا السلاح !!

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى أن يشكل الأوروبيون الجزء الأكبر في القوات الغربية التي ستحتل سورية بعد خروج قوات بلاده الموجودة بشكل غير شرعي.

وخلال مشاركته في جلسة استماع بلجنة مجلس الشيوخ الأمريكي لميزانية العام 2020، اليوم الثلاثاء، تلقى بومبيو سؤالا من السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، حول ما إذا كان من المخطط له أن تكون الأغلبية في القوات الغربية المتبقية للعسكريين الأوروبيين، ليرد وزير الخارجية بالقول: "أكيد، هذا هو بالضبط ما نناقشه في الوقت الراهن".

و في سياق آخر أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من "طراز سو-35".

وقال بومبيو، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020: "أكدنا بوضوح أن مثل هذه الصفقات تتسبب في تطبيق عقوبات ضد سلطات أي دولة بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات".

وتابع بومبيو: "تلقينا تأكيدات من قبلهم أنهم يفهمون هذا الأمر جيدا، وآمل جدا في أن يقرروا عدم المضي قدما في إتمام هذه الصفقات".

و يذكر أن مصر عادت مؤخراً لإقتناء السلاح الروسي و قد تزودت بمنظومات دفاع جوي روسية حديثة روسية الصنع و تنوي شراء مقاتلة سو-35 المتطورة و القادرة على مقارعه أحدث الطائرات الأمريكية الصنع بما فيها الشبح اف-22 و اف-35.