غوغل تنشر صورة للشبح الروسية في سورية .. و الدفاع الروسية تعلق

جهينة نيوز:

نشرت شركة غوغل صور لقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية - سورية و يظهر في الصور مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز سو-57 و التي يطلق عليها إسم الشبح, و تداول ناشطون الصور مع تعليقات تقول بأن الشبح الروسية عادت الى سورية.

و بدورها وزارة الدفاع الروسية نفت إرسال مقاتلات سو-57 مؤخراً الى سورية مؤكدة أن الطائرات ذهب الى سورية عام 2018 و عادت الى روسيا و تم الإبلاغ عن ذلك رسمياً من قبل الوزارة الروسية و ذلك بحسب ما نقلت فناة زفيدزا الروسية.

و يذكر أنه في العام 2018 نشر موقع إسرائيلي صور زعم انها للمقاتلة سو-57 في سورية و نفت في حينها الدفاع الروسية أن تكون سو-57 توقف على مدرجات حميميم و أكدت الدفاع الروسية أن الطائرات خلال وجودها كانت في حضائر طائرات مغلقة.

وكالات