السراج يكشف عن خلايا نائمة في طرابلس تعمل لصالح الجيش الليبي

جهينة نيوز:

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، أنّها كلفت المدعي العسكري بإعداد مذكرات قبض بحق "المتورطين في الهجوم على طرابلس"، بالإضافة إلى مراجعة رواتب المنتسبين لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

و قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، إن هناك "خلايا نائمة" في طرابلس، وأصدر تعليماته لوزارة الداخلية بالقبض على هذه الخلايا النائمة، دون أن يكشف عن طبيعتها أو علاقتها بالأحداث الجارية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي للسراج.

وأضاف المكتب أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية، وتداعيات الاشتباكات المسلحة في طرابلس، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ومطالب النازحين من مناطق المعارك.

كما كلّف مجلس وزراء الوفاق المدعي العسكري بإصدار مذكرات قبض بحق المشاركين في العملية العسكرية على طرابلس، ووجه وزارات المالية والداخلية والدفاع بإيقاف مرتبات المنتسبين للقوات المشاركة بالعملية العسكرية.