7 قتلى جراء تفجير إرهابي في سيناء

جهينة نيوز:

قتل سبعة مصريين بينهم ضابطا شرطة وأصيب 26 آخرون جراء تفجير إرهابي بالشيخ زويد في سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نقله موقع بوابة الأهرام المصري: “أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد قام شخص انتحاري يبلغ من العمر نحو 15 عاماً بتفجير نفسه بالقرب من القوة ما أسفر عن استشهاد ضابطين وعنصري شرطة وثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة 26 مواطنا تم نقلهم للمستشفى”.

وقتل ضابط شرطة مصري أمس الأول جراء إطلاق مجموعة مسلحة النيران عليه بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة .