الصين .. إكتشاف مادة تخفي الحرارة

جهينة نيوز:

اكتشف علماء صينيون مادة يمكن أن تخفي جسما ساخنا من أمام كاميرات الأشعة تحت الحمراء التي تستشعر الحرارة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الباحث تشانغ شيويه تونغ من الأكاديمية الصينية للعلوم قوله: إن “المادة لديها نطاق واسع من التطبيقات حيث لا يقتصر على استخدامها في التخفي من الأشعة تحت الحمراء فحسب بل يمكن استخدامها كمادة عازلة للحرارة للمكونات الإلكترونية وفواصل البطارية”.

وعثر فريق البحث العلمي على غشاء مرن قابل للطي وقوي يمكنه تحقيق التخفي من الأشعة تحت الحمراء كما أن الباحثين قاموا ايضا بتصنيع غشاء هلام غازي (إيروجل) بأداء عزل حراري جيد وعززوه بطلاء أليافه بمادة بولي إيثيلين جلايكول (بي إي جي) وطبقة واقية مضادة للماء.

وتخزن (بي إي جي) الحرارة عندما يذوب ويطلقها عندما يتصلب وفي محاكاة لضوء الشمس يمتص الغشاء المركب المغطى للجسم حرارة الشمس غير أن درجة الحرارة ترتفع ببطء مثل البيئة المحيطة ما يجعل الأشياء غير مرئية أمام الكاميرات الحرارية.