الاركان الايرانية: لن ندخر جهداً في محاربة مجموعة" سنتكام" الارهابية

جهينة نيوز:

وجهت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اليوم الثلاثاء، في بيان، تحذراً الى الولايات المتحدة الامريكية، قائلة، لن ندخر جهداً في محاربة مجموعة" سنتكام" الارهابية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، دانت، في بيان، الاجراء العدائي الامريكي الاخير ضد حرس الثورة الاسلامية، محذرة من تداعيات هذا الاجراء.

ونوه البيان الى ان اجراء الولايات المتحدة الامريكية في تصنيف حرس الثورة الاسلامية كمنظمة ارهابية هو في الحقيقة محاولة مستميتة وناجمة عن العجز والانتقام ولتغطية فشل امريكا في المنطقة حيث ان هذا الاجراء ليس له اي قيمة واعتبار عملي ومصيره الفشل.