استشهاد عدد من المدنيين بانفجار لغم وسيارتين مفخختين من مخلفات “داعش” في الرقة

الثلاثاء, 9 نيسان 2019 الساعة 17:30 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد عدد من المدنيين بانفجار لغم وسيارتين مفخختين من مخلفات “داعش” في الرقة

جهينة نيوز:

استشهد عدد من المدنيين جراء انفجار لغم وسيارتين مفخختين من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي بشارع الباسل في مدينة الرقة.

وأفادت مصادر أهلية بانفجار لغم وسيارتين مفخختين بعد ظهر اليوم كانتا مركونتين قرب طلعة ابن خلدون بشارع الباسل في مدينة الرقة ما أدى إلى استشهاد 9 مدنيين بينهم أطفال تصادف وجودهم في المكان وجرح آخرين.

وعمد إرهابيو “داعش” إلى زرع الألغام وتفخيخ عدد من السيارات لتضاف إلى آلاف القذائف من مخلفات “التحالف” الأمريكي ومرتزقتها من ميليشيا “قسد” الأمر الذي يعرض حياة الأهالي للخطر.


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