فرنسا تدعو لتجنب التصعيد في المنطقة عقب قرار ترامب بشأن الحرس الثوري

الثلاثاء, 9 نيسان 2019 الساعة 15:51 | سياسة, عالمي

فرنسا تدعو لتجنب التصعيد في المنطقة عقب قرار ترامب بشأن الحرس الثوري

جهينة نيوز

دعت فرنسا اليوم الثلاثاء إلى تجنب أي نوع من أنواع التصعيد في المنطقة، عقب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وذكر بيان صادر عن الناطقة الخارجية الفرنسية آنييس فإن دور مول اليوم الثلاثاء "نحن ندعو لتجنب أي نوع من أنواع التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضافت متحدثة الخارجية الفرنسية "الاتحاد الأوروبي سبق وفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات التابعة للحرس الثوري الإيراني بتهمة المشاركة بأعمال إرهابية كما فرض عقوبات منذ عام 2010 على الحرس الثوري والكيانات التابعة له بسبب دعمهم للبرنامج البالستي الإيراني".

وأكدت "دعمنا لخطة العمل الشاملة المشتركة سيستمر طالما تقوم إيران باحترام تعهداتها النووية".


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