المهندس خميس لوزير الزراعة اللبناني: تعزيز تعاون النقل وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية

جهينة نيوز

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور حسن اللقيس علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والتجارية والاستثمارية ومرحلة إعادة الإعمار وسبل الانتقال بهذه العلاقات إلى واقع أفضل.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية توسيع التعاون الزراعي بين البلدين ليشمل مختلف المجالات الزراعية ومراجعة الاتفاقيات السابقة وتوقيع اتفاقيات جديدة وتعزيز التعاون في ميادين النقل “الترانزيت” وتسويق المنتجات الزراعية وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية وبما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه بين الوزير اللبناني أهمية الزيارة في وضع رؤى مشتركة لزيادة التعاون الزراعي والتجاري وتذليل العقبات أمام المنتجات من البلدين وضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والنقل.

حضر اللقاء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري.

وفي تصريح للصحفيين أوضح اللقيس أن اللقاء كان مثمرا وبناء وتم التطرق إلى العديد من الملفات المشتركة بين البلدين مشيرا إلى التوافق والتعاون المطلق بالقطاع الزراعي وإلى أنه تم الإيعاز للجان الفنية من وزارتي الزراعة في سورية ولبنان بدراسة تعزيز التعاون في مجال النقل البري.