روسيا تعتزم إنتاج 140 مليون طن من الغاز المسال بحلول عام 2035

جهينة نيوز

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده تعتزم إنتاج ما يقارب 100 و140 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.

وقال نوفاك خلال المنتدى الدولي الخامس للقطب الشمالي: "نهدف ضمن استراتيجيتنا للطاقة إنتاج من 100 إلى 140 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا بحلول عام 2035."

ويعد المنتدى الدولي للقطب الشمالي الذي ينطلق بعنوان "القطب الشمالي — إقليم الحوار"، الذي يعقد في سان بطرسبورغ في الفترة من 9 إلى 10 نيسان / أبريل، أحد المنابر الرئيسية لمناقشة مشاكل وآفاق المنطقة القطبية الشمالية على المستوى العالمي.