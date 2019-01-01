روسيا تختبر منظومات "بانتسير" المعدلة للدفاع الجوي

جهينة نيوز

تواصل روسيا الاختبارات العملية لمنظومات "بانتسير-إس إم" المعدلة، المخصصة لرصد وتدمير الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة والصواريخ المجنحة.

وصرح نائب قائد القوات الجوية في الجيش الروسي، الجنرال يوري غريخوف، بأن "منظومات بانتسير المعدلة للدفاع الجوي، والتي بدأت روسيا بالعمل على تطويرها منذ عام 2017، أصبحت أكثر فعالية من منظومات بانتسير التقليدية، وحصلت على رادارات مطورة باتت قادرة على رصد الأهداف الجوية الصغيرة السريعة على مسافة 75 كلم، بدلا من 40 كلم، والتعامل مع الهدف على مسافات تصل إلى 40 كيلومترا".

كما أشار الجنرال إلى أن "المنظومات الجديدة ستطرح بنموذجين، واحد مزود بـ 12 منصة لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة والصواريخ المجنحة، ومدفعين رشاشين من عيار 30 ملم، وآخر مزود بـ 24 منصة لإطلاق الصواريخ".

والأهم هو أن هذه المنظومات أصبحت تمتلك أنظمة تشويش لاسلكية قادرة على رصد أصغر أنواع الأهداف الجوية، كالطائرات المسيرة الصغيرة، والتحكم بحركتها وإنزالها إلى الأرض دون إلحاق ضرر يذكر بها، ما سيساعد على كشف التقنيات المستخدمة من قبل العدو.

المصدر: لينتا. رو