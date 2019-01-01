السندويشات المحضّرة داخل بوفيهات المدارس "ممنوعة"!

جهينة نيوز

تنتشر ظاهرة تناول الأطعمة في المقاصف المدرسية والتي أغلبها يحتوي على مواد نشوية وسكرية مثل البطاطا والسندويش ما يسبب البدانة عند التلاميذ الذين يرغبون بتناول هذه الأطعمة خلال الفرصة بعيداً عن رقابة الأهل وإدارة المدرسة ناهيك بما تحمله هذه الأطعمة من احتمال نقل الأمراض نتيجة عدم نظافتها لعدم غسلها جيداً خاصة تلك التي تحتوي على الخضر مثل السندويش ومن الملاحظ أن أغلبية ما يقدم من وجبات «المقاصف المدرسية» في مدارسنا هو ترسيخ لمفهوم غذائي خاطئ ومضر بشكل عام بالصحة العامة للأطفال. التلميذ الذي يقضي ثماني ساعات في المدرسة بحاجة إلى مادة غذائية تنمي عقله وتساعده خلال يومه الدراسي.

هدى الغزي ربة منزل أوضحت أن وجبة الإفطار ضرورية ومفيدة للطالب كي تساعده على الفهم والتركيز داخل الفصل الدراسي والنشاط والحيوية داخل أسوار المدرسة، لذلك من المفترض أن يتم تقديم وجبات صحية ومفيدة في المقاصف المدرسية تحتوي على غذاء متوازن بعيداً عن هدف الربح المادي، إذ إن الزبائن لهذه المقاصف هم أطفالنا الذين نقدم لهم ما بوسعنا كأولياء أمور للحفاظ عليهم وعلى صحتهم.

من جانبها الدكتورة سلمى الحسيني اختصاصية أغذية أشارت لصحيفة تشرين إلى أن من يطلع على المقاصف المدرسية وما تقدمه من مواد يصاب بالدهشة، فالمواد الغذائية التي تباع لأبنائنا في المدارس في أغلبها هي ساندويش البطاطا- الشكولاته والحلويات والعصائر الصناعية، فسندويش البطاطا مثلاً أطعمة مشبعة بالزيوت الرخيصة المستخدمة مرات عدة في قلي هذه الأطعمة، والتي أثبتت الدراسة والبحوث الطبية أضرارها ومخاطرها على الصحة، فضلاً عن أن تحضيرها يتم في أماكن ومطاعم غير خاضعة للرقابة الصحية المستمرة، فالأطعمة المشبعة بالدهون الضارة عامل رئيس في زيادة الوزن وتصلب الشرايين.

مديرة الصحة المدرسية- الدكتورة هتون طواشي أوضحت أن الوزارة حرصاً منها على صحة التلاميذ والطلاب ومنعاً لانتشار ظاهرة البدانة والأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء أصدرت تعاميم عدة كان آخرها: التعميم رقم 3795/543(4/21) تاريخ 9/7/2018 ورقم 5335/543(4/21) تاريخ 1/10/2018م حددت فيه الشروط الخاصة بالمقاصف والندوات المدرسية لمديريات التربية في المحافظات كلها، ولاسيما شروط غرفة المقصف والعامل فيه ومحتوياته، حيث سمحت بوجود عبوات من الحليب المعقم أو اللبن أو العصير الطبيعي المعبأة آلياً والخالية من أي إضافات ومواد غذائية مغلقة آلياً وضمن فترة الصلاحية المحددة ومنعت أي نوع من السندويش المحضر داخل المقصف أو خارجه، أو الأطعمة المعلبة أو المطبوخة داخل المقصف، أو الخضر أو الفواكه النيئة والأطعمة المكشوفة، والعصائر الملونة، أو العبوات المثلجة، أو البوظة، والبطاطا المقلية، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والدخان.

وأضافت، تتم مراقبة المعايير الصحية في مقصف المدرسة ويتحمل المخالفة مدير المدرسة والكادر الإداري والأطباء والمساعدات الصحيات العاملون في مستوصف الصحة المدرسية، ومتعهد المقصف.