شويغو: 35 دولة تشارك في موسكو بمؤتمر أمن سوريا والدفاع الجوي

جهينة نيوز

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن 35 وزير دفاع أكد على مشاركة بلاده في مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، الذي سيعقد في الفترة ما بين 23-25 نيسان/أبريل، برعاية وزارة الدفاع الروسية.

وقال شويغو، اليوم الثلاثاء: "ننتظر وصول وفود عسكرية وكبار الخبراء من أكثر من 100 دولة. وأكد 35 وزير دفاع مشاركتهم".

ووفقا لأقوال شويغو فإن جدول أعمال المؤتمر يتضمن قضايا موضوعية حول تعزيز الاستقرار العالمي والإقليمي، بما في ذلك عواقب هزيمة الإرهابيين في سوريا والتسوية السياسية في هذه البلاد والجوانب الإنسانية لإعادة التأهيل بعد الصراع وعودة اللاجئين.

وأضاف "ومن المخطط مناقشة قضايا الدفاع الصاروخي وصنع السلام والمناهج الجديدة للتعاون العسكري الدولي".

وأشار إلى أن جزءا من برامج الأعمال للمنتدى ستجري للمرة الأولى قاعدة حديقة "باتريوت" في ضواحي موسكو.