كارلوس غصن يؤكد براءته ويتهم "نيسان" بتدبير مؤامرة ضده!

جهينة نيوز

أكد الرئيس السابق لتحالف "نيسان رينو ميتسوبيتشي"، كارلوس غصن، في فيديو مسجل على براءته، متهما مدراء تنفيذيين في "نيسان" بتدبير مؤامرة ضده.

وقال غصن في فيديو مسجل نشرته وكالة "كيودو" اليابانية: "أتحدث هنا عن عدد قليل من المديرين التنفيذيين الذين من الواضح أنهم من أجل مصلحتهم ومخاوفهم الأنانية، يخلقون الكثير من الدمار"، مضيفا: "نحن نتحدث عن أشخاص لعبوا لعبة قذرة للغاية في الأحداث".

وبحسب الوكالة، فقد ذكر غصن أسماء مديري شركة "نيسان" بالاسم في مقطع الفيديو الأصلي، لكنه وافق على إزالة أسمائهم من الفيديو الذي نشر لاحقا.

وكانت السلطات اليابانية قد أفرجت، يوم السادس من آذار/مارس الماضي، عن غصن، وذلك بعد دفعه كفالة قيمتها 9 ملايين دولار.

وقبع غصن في السجن منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد اتهامه بالاحتيال الضريبي والفساد.

وقبل تنحيته من منصبه بعد سجنه، كان غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، يترأس تحالف شركات رينو الفرنسية ونيسان وميتسوبيتشي اليابانيتان للسيارات وقد استطاع إنقاذ شركة نيسان من الإفلاس بعد توليه مجلس إدارتها.