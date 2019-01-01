طفل يبيع لعبته ويشتري لأمه المطلقة سيارة

جهينة نيوز

فاجأ وليام رابيلو (13 عامًا) والدته المطلقة كريستال بريستون بسيارة "مترو وايت شيفروليه" من طراز العام 1999، بعد أن حصل على الإلهام من مقاطع الفيديو على الإنترنت. وأخبر ويليام أنه عثر على السيارة على الفيسبوك، وتفاوض على الصفقة وتمكّن من إبقاء الأمر سرّاً عن والدته حتى حان الوقت لاستلامها وإيصالها إلى المنزل.

أكّدت الأمّ لثلاثة أطفال، المصدومة من كرم ابنها الأكبر، أنها لا تستطيع التعبير عن فرحتها، "لا توجد كلمات يمكن أن تعبّر عن امتناني وفخري به".

عانت بريستون وأطفالها الثلاثة مؤخرًا من نكسة تركت العائلة تعيش في فيرنلي من دون أي وسيلة مواصلات، وتكافح من أجل تلبية احتياجاتها. بالنسبة لوليام، كان هناك حلّ واحد على الأقل للتخفيف من مشاكل والدته، وقال: "رأيت على موقع يوتيوب بعض الأشخاص يشترون لأمهاتهم سيارة ثم يفاجئونها بها. أردت أن أفعل هذا".

وأكّد الشاب أنّه عندما وجد لأول مرة منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن السيارة التي سيشتريها لاحقًا، كانت المرأة التي تبيع السيارة متردّدة في قبول عرضه. وقال: "كانت رخيصة للغاية، لذا سألتها إن كان بإمكاني المبادلة ودفع المبلغ المتبقي. في البداية قالت لا. وبعد أن فكّرتْ في الأمر، وافقت".

ووصفت بريستون كيف كان ابنها يجزّ العشب، وينظّف الفناء ليحصل على المال".

يذكر أن الطفل اشترى السيارة عن طريق بيع جهاز الإكس بوكس الخاص به، وكسب فرق المبلغ أثناء قيامه بأعمال التنظيف والاهتمام بالحديقة، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني.