رسمياً.. الاردن تسمح بزواج من هم في عمر الــ16 سنة

جهينة نيوز

أدخل البرلمان الأردني يوم 8 نيسان 2019، تعديلات على سن الزواج، إذ أصبح من الممكن عقد القران انطلاقا من الـ 16 عاما، ولكن في حالات خاصة، وإذا استوفى جملة من الشروط.

ومن بين تلك الشروط المنصوص عليها موافقة قاضي القضاة، وإذا كان الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة، وتم بعد توفر شرطي الرضا والاختيار، حيث يصبح بموجب القانون الساري السن الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما، لكن يتم تزويج أشخاص في عمر 15 إلى 18 عاما بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في ''حالات خاصة''.

هذا وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت الأردن بمنع زواج من هم دون الـ18 منعا كليا، حيث قال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة ''إن زواج الأطفال يسلب طفولة الفتيات ويعرض صحتهن وتعليمهن للخطر. على البرلمان انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسة التعسفية''.

وبحسب أرقام دائرة قاضي القضاة فقد أصدرت السلطات الأردنية 77700 عقد زواج في عام 2017، بما في ذلك 10434 حالة كانت الزوجة فيها تحت 18 عاما، و299 حالة كان الزوج فيها تحت الـ18 عاما.