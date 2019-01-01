في حالة نادرة.. كلب يبتلع خمس كرات غولف ويخضع لعملية جراحية

جهينة نيوز

خضع كلب صيد جائع لجراحة كبيرة في البطن في واحدة من أكثر الحالات الاستثنائية التي شهدها الأطباء البيطريون، بعد أن أكل خمس كرات غولف، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني.

عندما بدأ الكلب النشيط لويس، من نوع spaniel labrador، التقيؤ بشدة وخسر وزناً كبيراً، أخذته ريبيكا مايلز إلى الطبيب البيطري، لكنّها تعرضت لصدمة عندما كشفت نتائج الأشعة السينية عن الأجسام الكروية الخمسة الموجودة في معدة الكلب.

وحين اقترح الأطباء البيطريون أن تكون الكرات هي كرات بينغ بونغ، اتضح على الفور لريبيكا أن لويس كان يتجّه دائماً خلال مسيرتهما اليومية إلى ملعب الغولف بالقرب من منزلها في برمنغهام. وقالت ريبيكا: "ملعب الغولف قريب من منزلنا، لذلك نسير في الكثير من الأحيان بالقرب من هناك. لويس يحب اللعب بالكرة، وهو يعثر دائماً على كرات الغولف، لكنني أطلب منه أن يرميها ويحضر كرته. لم أتصور أبداً أنه قد ابتلع بعضها من طريق الخطأ".

قبل عدة أشهر من زيارة الطبيب البيطري، كان لويس في الكثير من الأحيان مريضاً وفقد الكثير من الوزن. وأوضحت ريبيكا: "عندما أصبح مريضاً في البداية غيّرنا طعامه وأصبحنا أكثر صرامة مع نظامه الغذائي. لكنّه كان دائماً كسولًا في المنزل وفقد نشاطه. عندما ساءت حالته، أخذناه إلى الأطباء البيطريين الذين اقترحوا الأشعة السينية واكتشفوا ما اعتقدوا أنها كرات بينغ بونغ، فعلمت على الفور أنها كرات الغولف".

وأضافت: "شعرت بفرح كبير فور إزالتها ورؤية لويس يتعافى تمامًا. كان يتضور جوعًا بعد العملية. جروحه ما زالت تلتئم ولن يُسمح له بالخروج من المنزل لبضعة أسابيع".

ووصفت إميلي موس الجرّاحة البيطرية في وايت كروس فيتس، هذه الحالة بأنّها "واحدة من أكثر الحالات غير العادية التي شاهدتها على الإطلاق". وقالت: "لويس محظوظ بشكل لا يصدق لأنّ ابتلاع كرة غولف واحدة قد يكون خطرًا جدًا، فماذا عن خمسة؟".