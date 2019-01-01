نيللي كريم تغيب عن سباق رمضان القادم

جهينة نيوز

استرجعت الممثلة المصرية نيللي كريم لحظات سعيدة عاشتها قبل خمس سنوات، يوم كُرِّمت في المكان نفسه حاصدةً جائزة أفضل ممثلة عربية ضمن حفل الـ"الموريكس دور" عن البطولة الأولى لها في مسلسل "بنت اسمها ذات"، وعبّرت في حديث مصوّر لموقع صحفي على هامش مشاركتها في الحفل هذا العام، عن سعادتها العارمة بتكريمها للمرة الثانية في لبنان وتحديداً من لجنة الـ"الموريكس دور"، كأفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "اختفاء"، قائلةً: "سعيدة للغاية بهذا التكريم الذي يترجم تقدير الجمهور واللجنة التحكيمية لأدائي"، وأضافت: "مضت أعوام خمسة بين الجائزتين، ولكل جائزة وقعها في داخلي، وأكثر ما يعني لي هو أن الدراما المصرية لا تُشاهد فقط في مصر، بل في جميع أنحاء الوطن العربي".

وفي معرض الحديث عن السباق الرمضاني الذي لم تغب عنه منذ عام 2013 وحتى العام 2018، حيث قدّمت 6 مسلسلات كبطولة مطلقة، كانت البداية مع مسلسل "بنت اسمها ذات" تلاه "سجن النسا" ثم "سرايا عابدين" و"تحت السيطرة" و"سقوط حرّ" و"لأعلى سعر"، وصولاً إلى مسلسل "اختفاء" الذي عُرض في رمضان الماضي وكسبت عنه الجائزة التكريمية، كشفت كريم أنها ستغيب بدافع الراحة، مشدّدة: "آخدة إجازة".