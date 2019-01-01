أكثر من مليار ليرة لمشاريع الخدمات الفنية في السويداء

جهينة نيوز

أشار رئيس دائرة التخطيط بمديرية الخدمات الفنية في السويداء المهندس أدهم وهاب إلى أن الاعتماد المالي المرصود لمشاريع المديرية لهذا العام يبلغ نحو مليار و262 مليون ليرة، وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالأبنية المدرسية تعليم أساسي وثانوي، وتأهيل وتوسيع مدارس عتيل، ملح، والرحى، وتوسيع الشعب الصفية لمدارس التجارة، المزرعة، ومدرسة فوزي مزهر بمدينة السويداء، إضافة لشق وتأهيل العديد من الطرق الزراعية والخدمية على ساحة المحافظة.

وبين لصحيفة الثورة أنه من ضمن هذه المشروعات أيضاً مشروع مركز المعالجة المتكامل في بلدة عريقة حيث تتركز الأعمال حالياً بخليتي الطمر وبعض أعمال البنية التحتية كالطرق وغيرها، علماً أنه أنفق نحو 800 مليون ليرة حتى الآن على مركز المعالجة المتكامل منذ بدء الأعمال به عام 2009.