ارتقاء 3 شهداء ومقتل كامل افراد مجموعة ارهابية بعد إفشال هجوم لهم على إحدى النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

اكد مصدر عسكري ان حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء قامت مجموعة إرهابية مسلحة ترتدي الأحزمة الناسفة ومتنكرة باللباس الشعبي لفلاحي المنطقة بالاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي.

واكد المصدر انه وعلى الفور تم اكتشافهم من حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، وإفشال الهجوم على الرغم من إقدام بعض الانتحاريين على تفجير أنفسهم بالتزامن مع رمايات كثيفة بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة والثقيلة.

واسفر الاشتباك عن ارتقاء ثلاثة شهداء ومقتل كامل عناصر المجموعة الإرهابية، وتدمير الدبابة التي قدمت لهم الدعم بعد انكشاف أمرهم.