مقتل أربعة أمريكيين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار وقع في أفغانستان

جهينة نيوز:

قتل أربعة أمريكيين وأصيب ثلاثة آخرون بالانفجار، الذي وقع في أفغانستان، وفقًا لمقر قيادة عملية "الدعم الحازم".

وجاء في التقرير "قتل ثلاثة جنود أمريكيين وموظف متعاقد واحد وأصيب ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في 8 نيسان/ أبريل، بالقرب من قاعدة سلاح الجو في باغرام".

ووفقًا لسياسة البنتاغون، سيتم الإعلان عن أسماء القتلى لاحقًا، بعد إبلاغ أقاربهم.

هذا ومنذ بدأ العدوان الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على أفغانستان عام 2001 قُتل أكثر من 2400 جندي أمريكي في الصراع المستمر منذ 17 عامًا في أفغانستان.

سبوتنك - وكالات