هل قصف البوارج الروسية مواقع الارهابيين في جسر الشغور قبل قمة بوتين أردوغان..؟

جهينة نيوز:

تناقلت تنسيقيات الارهابيين أنباء تفيد بسقوط صواريخ كاليبر مصدرها البوارج الروسية في المتوسط على مواقع الارهابيين في مدينة جسر الشغر قبيل قمة بوتين اردوغان بساعات, فيما نقلت صفحات أخرى أنباء تقول أن الصواريخ مصدرها حميميم.

و نشرت صفحات الارهابيين صور تظهر عمود دخان يتصاعد من مدينة جسر الشغور فيما قال ناشطون أن اربع صواريخ ضربت مواقع الارهابيين في جسر الشغور.

و يذكر أن القوات الروسية تعلن عادة عن ضرباتها البحرية على مواقع الارهابيين و تعرض مشاهد لإطلاق صواريخ كاليبر في حين لم يصدر أي تعليق رسمي روسي او سوري.