أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولود اليوم4/9: صادق، جدير بالثقة، صديق وفي، مزاجي، مغامر، مرح، تواجه الظلم وتدافع عن قضايا تؤمن بها، نافذ البصيرة، تهتم بشؤون الآخرين، السنة تحملك حسم وضع مهني او عائلي مرتبط بالسنة الماضية اثر عليك بشكل سلبي، مشاريع تغير حياتك غنى وعمل مستقل، للبعض سفر وتنقل، للبعض قصة حب جديدة، تنافر بعض الكواكب يحمل ذباذبات تؤدي الى بعثرة بعض احلامك، بالعموم سنة جيدة واعدة تاثيراتها مهمة وايجابية تمتد للعام القادم لذلك وسع مهامك وانتشارك وتمسك بزمام الامور.

برج الحمل: أمورك تسير بشكل سريع نشط على جميع اصعدة تواصل سفر قصير زيارات اقرباء مقابلات حوار بناء ومثمر مصالحة خلاف مع احد، تتداول معلومات سرية مع أحد الجهات تخشى المراقبة من احد باب الحوارات ونقاشات ومفاوضات مفتوح الك.

برج الثور: القمر ببيت مالك ضغوطات تعالجها لا تتسرع تواصل مع الاخرين دورك بارز في تحديد بعض المشاكل، لا تقف مكتوف الايدي هدايا واسترداد دين تطلع على معلومات مفيدة تخدم مصالحك تدافع عن كرامتك ومصالحك وتقدم على ذلك بشراسة واضحة اطمئنان وسلوى وأداء سليم لحزم الحقائب عندك.

برج الجوزاء: هدوء وتسوية تسجل انطلاقة جديدة لتوضح بعض القضايا العالقة تهتم بمظهرك الخارجي وتقرر مصيرك تسيطر على زمام الأمور طاقة وانطلاقة وشعبية حتى تأخذ دور تفتح صفحات جديدة تجد نفسك أمام مفترق طريق وتجد حل لأزمة وضع الاستشارات بشأن محيطين فيك جيد الك، كل ما تتمناه تدركه وفق مزاجك وذوقك رغم انتفاض الآخرين لكنك قادر على حسم آمرك.

برج السرطان: يخشى عليك من مسائلة ووضع صحي يتطلب الكثير من العناية، تطلع اليوم على معلومات تخدم مصالحك عرقلة وتاجيل لحظات غضب وتوتر لا يتفهم الاخر رايك انتبه على مواعيدك قد تخسر احد من محيطك انتظر وتجاوب مع القدر وخليك حيادي.

برج الأسد: متفائل اجعل الناس من حولك سعداء تسامح مع الاخرين، تخوض مبارزة مبارة او نشاط جديد قدراتك نفسية هائلة صلابة وثقة بالنفس تعزز مكانتك تتحرر من قيود عزائم وتسمع اخبار مفيدة من أصدقاء وتلتقي بهم تبدو متحمس دعوات وجلسات ومعارف قديمة وجديدة.

برج العذراء: نهار متعب قليلا انتبه الى التفاصيل بعملك وكن متفهم بحياتك الشخصية وانتبه من خلافات في عدة مجالات، فرصة عمل تتمثل بالتنقل وتعيش تجربة تتوصل من خلالها للنجومية والشعبية والنجاح المطلوب أن تكون على قدر المسؤولية بعملك لاتضيع الفرص وانتبه على مواعيدك، للبعض ظهور مسألة طارئة تمتحن طاقتك اثبت جدارتك امام المعنيين وسمعتك وركز على علاقتك مع غرباء او سلطة، للبعض نزلة اسواق للبعض اعطال وتصليحات.

برج الميزان: يوم جيد للحركة المثمرة السفر والاتصالات يؤثر عليك وعلى دائرتك تحسم قضية وتساؤلات حول جدول استقرار علاقاتك مع المحيطين اكتشافات مذهلة مواعيد استقبال وتوديع زوار اتصالات أرباح تجارية وانفتاح جديد على بعض الأوساط.

برج العقرب: اليوم أفضل الك وانتقال القمر للجوزاء تجد تسوية لمشاكلك تتخلى عن المحاكم وتجد الحلول استقبال وتوديع حسم بصورة قاطعة تصرف مال وتوقع عقود بالعموم مشغول بأمور مالية مشتركة جرد حسابات فواتير مستحقات قضايا تفتح امامك الكنوز تحقق أمنية وتعالج مسألة طارئة أو ترافق مريض.

برج القوس: تشعر بالتعب وتخضع لبعض التحديات خاصة ان الخصم اقوى منك فرصة تفرض وجهة نظرك نهار يحمل بعض العرقلات وشائك وحساس أقل خطأ تضخمه لذلك لا تراهن ع شيء اقترب من أجواء رومنسية اياك تتلاعب بعواطف الشريك يتسلط الآخرين عليك اتبع السرية التامة لتتمكن من تنظيم نهارك تعب وتحدي وعرقلة وتأجيل إصلاح أعطال.

برج الجدي: تطرح على نفسك اسئلة كثيرة وتشكك ببعض العواطف التقصير البسيط تضخمه تنقلات وضغط عمل تطلب مساعدة تهتم بارضاء الخواطر حوار مشوق لاحد محيطين او زملائك بالعمل ينفرض عليك شيء بأكثر من مكان تجربة دراسة ضغط لا ترد على أحد كن حذر لتتفادى الاسوء من ضغط كبير وتطلب مهلة او مساعدة أنجز أعمالك.

برج الدلو: انت من محظوظين تلعب دور مهم وتتحدث باسم مجموعتك نهار ايجابي تلتقي مع الأحبة يوم مهم لتنجح بلهو او سهرة مع الاصدقاء بإمكانك قضاء اوقات حلوة مع الاحبة نهار طاقة وحيوية اوقات تسلية ورفاهية برفقة من تثق بهم واحرص على استمتاع وقت بينهم الحظ حلو وصوتك مسموع.

برج الحوت: مشاكل مع افراد عائلتك معارفك اعطال منزلية سببها وجود القمر ضمن مربعك تحرك للخروج من ازماتك مصالحة مع قضايا عالقة وخلافات لا تعرض استقرارك للمشاكل بيع وشراء امورك العاطفية يغمرها السحر والهالة المتميزة تمارس نجومية خاصة هيمن على اجواء عائلية واحذر من علاقات متخفية سببها الإزعاج.