نائب أردني يكشف حقيقة المعتقلين في سورية و ينتقد خارجية بلاده لهذا السبب !!

جهينة نيوز:

كشف النائب طارق خوري عن وجود 50 اردني تم القبض عليهم في سورية، بينهم متهمون بقضايا الانتساب إلى تنظيم "داعش" وتهريب مسلحين إلى سوريا طيلة سنوات الحرب.

وأضاف النائب الأردني أنه تم توجيه تهمة تصوير مناطق في سوريا لصالح قناة الجزيرة القطرية قام المسلحون بقصفها لاحقا، مشيرا إلى أن أردنيين آخرين تم حبسهم على قضايا تجارية وتهريب.

وقال النائب خوري في تصريح نشره موقع عمون الاخباري إن البيان الصادر عن الخارجية الأردنية، أعاق الإفراج عن 28 سجينا أردنيا لدى دمشق، كانت تنوي إطلاق سراحهم.

ووصف النائب الأردني، الذي وصفه الاعلام الاردني بـ المقرب من الحكومة السورية، بيان الخارجية بـ"غير الدبلوماسي" و"المسموم" لافتا إلى أنه جاء في التوقيت الخطأ.

وهاجم خوري البيان بشدة، وقال إنه يقع ضمن سياقات إرضاء أعداء سوريا أو تأخير التقارب الأردني السوري الأخير بعد الانفراج النيابي والنقابي والشعبي، الذي بدأه الطرفان.

وقال "لم نسمع نفس اللهجة المتشددة من قبل الخارجية تجاه الكيان الصهيوني أو دول عربية أخرى، قامت بحبس واعتقال أردنيين.. بل سلكت دبلوماسية ناعمة".

وسائل اعلام اردنية