و كأنهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي ... مشاهد مروعه لقمع الشرطة الفرنسية للمحتجين - فيديو

الإثنين, 8 نيسان 2019 الساعة 23:47 | سياسة, عالمي

جهبنة نيوز:

من يسمع وسائل الإعلام الفرنسية و المسؤولين الفرنسيين يتحدثون عن حقوق الانسان (في فينزويلا مثالاً) و حق التظاهر و التعبير سيعتقد أن فرنسا جنة الحرية و لكن حين ترى الشرطة الفرنسية في أعمال قمع لا يمارسها سوى جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ستصاب بصدمة و خصوصاً حين ترى مواطن فرنسي أعزل تحت الأقدام و يتم تعذيبه بالشارع رغم عدم مقاومته و رغم عدم إبدائه أي رد فعل و يستمر الضرب و التعذيب حتى يصاب الشاب بنوبة تشنج كاملة.

و عرضت صفحة "Le Général" مشاهد قاسية جداً لقمع الشرطة الفرنسية للمدنيين بدون مبرر و فيما يلي مشهد مروعه تم نشره اليوم من أحداث يوم السبت الفائت.


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