روسيا: من الصعب الاتفاق مع الولايات المتحدة حول سوريا بعد قرار ترامب بشأن الجولان

جهينة نيوز:

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أنه من الصعب التوصل إلى أي اتفاقات حول سوريا مع الولايات المتحدة بعد قرارها بشأن الجولان المحتل.

وقال لافرينتييف، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول تداعيات اعتراف الولايات المتحدة بالجولان السوري أرضا (إسرائيلية): "من الصعب التحدث مع الأمريكيين بعد هذا القرار الذي ينتقده الكثيرون في جميع أنحاء العالم، ومن الصعب التوصل إلى أي اتفاقات معهم. كيف سيفسرون الآن مفهوم وحدة الأراضي السورية؟".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حكومة الولايات المتحدة أكدت سابقا تمسكها بمبدأ وحدة أراضي سوريا، متسائلا: "لكن هل سيقدم الأمريكيون الآن على الالتزام بمثل هذا الموقف؟".

وشدد مبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سوريا، على أن القرار الأمريكي حول الجولان لا يغير حقيقة تبعيته إلى سوريا، موضحا: "الاعتراف أحادي الجانب من قبل أي دولة لا يغير أي شيء هنا، لأن القانون الدولي هو العامل الساري هنا".