بوتين: من غير المقبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ

جهينة نيوز:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عقب لقائه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، إن من غير المقبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ، والمهم سلامة أراضي البلاد.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية التركية، "أن روسيا وتركيا اتفقتا، بالتنسيق مع السلطات السورية والمعارضة، والأمم المتحدة، على المساهمة في إنشاء اللجنة الدستورية السورية.

وقال بوتين: "لقد اتفقنا مع السيد أردوغان، بالتنسيق مع الحكومة السورية والمعارضة، والأمم المتحدة، على المساهمة بإطلاق اللجنة الدستورية بأسرع وقت".

وأشار بوتين: "كما ناقشتا الوضع في منطقة خفض التصعيد إدلب وآفاق التنفيذ الشامل لمذكرة سوتشي".

وأكد بوتين: " بعد تدمير القوات الأساسية للإرهابيين، يجب التركيز على استقرار الوضع على الأرض وتقدم التسوية السياسية و ستواصل الدول الضامنة لعملية استانا جهودها لحل الازمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يؤكد الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها".