إيران: المجلس الاعلى للامن القومي يصنف كافة القوات الامريكية في غرب اسيا على لائحة الارهاب

الإثنين, 8 نيسان 2019 الساعة 19:57 | سياسة, عالمي

إيران: المجلس الاعلى للامن القومي يصنف كافة القوات الامريكية في غرب اسيا على لائحة الارهاب

جهينة نيوز:

صنفت إيران القوات الامريكية المتوجدة في غرب اسيا في قائمة المنظمات الارهابية و ذلك رداً على قرار الرئيس الامريكي تصنيف الحرس الثوري الايراني على انه منظمة ارهابية.

و ذكرت وكالة تسنيم أن المجلس الأعلى للامن القومي الايراني كافة القوات الامريكية في غرب آاسيا على لائحة الارهاب الايرانية, حيث وافقَ المجلسُ الأعلى للأمنِ القومي الإيراني على اقتراحٍ قدمهُ وزيرُ الخارجية محمد جواد ظريف إلى رئيسِ الجمهورية الشيخ حسن روحاني ينُصُ على تصنيفِ القواتِ الأميركية العاملة في الشرقِ الأوسط وآسيا الوسطى والقرنِ الإفريقي في قائمةِ الجماعاتِ التي تعتبرُها إيرانُ إرهابية. وذكرَ ظريفُ في رسالتهِ اَنَ التصنيفَ يتِمُ بناءً لقانونِ التصدي لانتهاكاتِ حقوقِ الانسانِ والاجراءاتِ الارهابيةِ الامريكيةِ في المِنطقة.


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